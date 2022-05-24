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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لعدم زيادة الوزن.. أطعمة تحتوي على سعرات حرارية منخفضة

خضار
خضار

تعد زيادة الوزن من أكثر المشاكل التي تواجه الأشخاص في واقعنا الحاضر ويعود ذلك إلى كثرة وتنوع الأطعمة التي يمكن أن يتم تناولها وتحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية.

كما يمكن أن تشكل زيادة الوزن ( السمنة )مشاكل في حركة الأشخاص، وقد تسبب لهم العديد من المشاكل الصحية كأمراض القلب و انسداد الشرايين والسكري. 

لذا كشف موقع هيلثي عن أهم الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة. 

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أطعمة تحتوي على سعرات حرارية منخفضة:

غالبا ما يلجأ الأشخاص الذين يريدون إنقاص وزنهم إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة ومن هذه الأطعمة نذكر:

الخضروات:
تعد الخضروات من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية على الرغم من كبر حجمها ووزنها ، وكما يمنح تناولها مع الوجبات الرئيسية شعورا” بالشبع نظرا” لغناها بالألياف والتي يصعب هضمها وتحتوي الخضروات على كميات كبيرة من الماء وكأمثلة على هذه الخضروات:

الخس: يحتوي كل 100 غرام منه على 13 سعرة حرارية
البقدونس:  يحتوي كل 100غرام من البقدونس على 43 سعرة حرارية
الخيار: يحتوي كل 100 غرام منه على 15 سعرة حرارية
البصل: يحتوي كل 100 غرام من البصل على 40 سعرة حرارية
الطماطم: تحتوي كل 100 غرام من الطماطم على 18 سعرة حرارية
الفاصولياء: تحتوي كل 100 غرام من الفاصولياء على 347 سعرة حرارية
الكوسا: تحتوي كل 100غرم من الكوسا على 16.8 سعرة حرارية
البروكلي: يحتوي كل 100 غرام من البروكلي على 32 سعرة حرارية
الجزر: يقدم كل 100 غرام من الجزر حوالي 42 سعرة حرارية
الليمون: يحتوي كل 100 غرام من الليمون على 29 سعر حرارية

الفواكه:
تعد الفواكه من الاطعمة منخفضة السعرات الحرارية والتي ينصح بها الاشخاص الذين يعانون من السمنة نظرا” لاحتوائها على كميات كبيرة من الماء والألياف ومن الأمثلة على هذه الفواكه :

التفاح: تبلغ السعرات الحرارية الموجودة في كل 100 غرام من التفاح حوالي 52 سعرة حرارية .
البرتقال : يحتوي كل 100 غرام البرتقال على 47سعرة حرارية .
الموز : يحتوي كل 100 غرام من الموز على 89 سعر حرارية .
الجريب فروت ( الكريفون ) :تحتوي حبة الكريب فروت أي ما يعادل 100 غرام على 42 سعرة حرارية .
الفراولة : تحتوي كل 100 غرام من الفراولة على 33 سعرة حرارية .
التين : يحتوي كل 100 غرام من التين على 74 سعرة حرارية.

الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الالياف:
إن هضم الألياف يأخذ وقتا” أطول في الجهاز الهضمي وهو ما يمنح الاشخاص الشعور بالشبع لمدة اطول مع استهلاك اقل في السعرات الحرارية وهو ما يساعد في انقاص الوزن ومن الاطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الالياف نذكر :

البقوليات.
المكسرات والبذور.
الحبوب الكاملة.

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