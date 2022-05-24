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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأرجنتيني وزوجته يدفعان 24000 دولار غرامة بسبب تنظيمهما عيد ميلاد

رئيس الأرجنتين وزوجته
رئيس الأرجنتين وزوجته

دفع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز والسيدة الأولى غرامة قدرها 3 ملايين بيزو (حوالي 24000 دولار) مقابل إسقاط الإجراءات القانونية ضدهما بسبب تنظيمهما حفل عشاء؛ احتفالا بعيد ميلاد أثناء الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وفي إبريل من العام الماضي 2021، أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال فرنانديز : "في نهاية اليوم بعد تسجيل درجة حرارة 37.3 والشعور بصداع خفيف، أجريت اختبارا وأظهر نتيجة إيجابية".

وأضاف أنه قام بعزل نفسه ويتبع البروتوكولات أثناء انتظار نتيجة المسحة التي أجراها.

فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 جائحة كورونا الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عيد ميلاد

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