الرئيس الأرجنتيني وزوجته يدفعان 24000 دولار غرامة بسبب تنظيمهما عيد ميلاد

دفع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز والسيدة الأولى غرامة قدرها 3 ملايين بيزو (حوالي 24000 دولار) مقابل إسقاط الإجراءات القانونية ضدهما بسبب تنظيمهما حفل عشاء؛ احتفالا بعيد ميلاد أثناء الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وفي إبريل من العام الماضي 2021، أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال فرنانديز : "في نهاية اليوم بعد تسجيل درجة حرارة 37.3 والشعور بصداع خفيف، أجريت اختبارا وأظهر نتيجة إيجابية".

وأضاف أنه قام بعزل نفسه ويتبع البروتوكولات أثناء انتظار نتيجة المسحة التي أجراها.