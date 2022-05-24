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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاق مهرجان واسط السينمائي الدولي بالعراق يوم 1 يونيو.. ومصر تشارك بفيلمين

صدى البلد

تنطلق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان واسط السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بالعراق (دورة الفنانة فاطمة الربيعي)، يوم 1 يونيو المقبل، بمشاركة 12 دولة عربية وأجنبية.
وقالت مروة السوري عضو اللجنة الإعلامية بالمهرجان -لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المهرجان -الذي يترأسه المخرج العراقي عباس العبودي- ستنطلق فعالياته بداية من 1 يونيو المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 14 فيلمًا من 12 دولة هي: مصر والعراق وتونس والمغرب والبحرين وليبيا والإمارات والجزائر وسوريا وفلسطين وأفغانستان والهند.
وتشارك مصر في المهرجان بفيلمين هما: فيلم "احترس من الوحش" للمخرج عبد الرحمن حمد، ويُعرض ضمن فعاليات اليوم الأول من المهرجان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول زوجين كبيرين في السن يمكثان في إحدى العمائر القديمة، ويتعرض الزوج لمأزق مع زوجته مما يجعله يراها كالوحش ويحاول طوال الأحداث أن يجد خطة للهروب منها، وفيلم "واقع افتراضي" للمخرج وائل أبو طالب، ويُعرض في اليوم الثاني من المهرجان.
جدير بالذكر أن مهرجان واسط السينمائي الدولي للأفلام القصيرة تُقام دورته السابعة تحت شعار "السينما ثقافة الشعوب" يوم 1 يونيو المقبل، وتتنافس الأفلام المشاركة على جوائز المهرجان، ويحصل الفيلم الفائز بالمركز الأول على القلادة الذهبية، والمركز الثاني على القلادة الفضية، والمركز الثالث على القلادة البرونزية، بخلاف الجائزة الخاصة باللجنة التحكيمية.

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