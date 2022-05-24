الصحف الإماراتية: ترقب في الشارع اللبناني بعد نتائج الانتخابات.. عواصف ترابية تضرب الدول العربية.. بشرى سارة بشأن جدري القرود

الصحف الإماراتية اليوم:



العواصف الترابية تضرب عددا من الدول العربية

ترقب في لبنان بعد نتائج الانتخابات البرلمانية

بشرى سارة بشأن جدري القرود

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، توقع البنك الدولي أن تواصل الإمارات تعافيها الاقتصادي من تداعيات تفشي جائحة «كورونا» في 2022، وأن تحقق نمواً اقتصادياً 4.7%.

وأصدر البنك الدولي، أمس، تقريراً بعنوان «تحقيق التعهدات المُرتبطة بتغير المناخ» يرصد فيه أحدث المُستجدات الاقتصادية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون، ويتوقع آفاق النمو بدول المجلس في 2022، موضحاً أنه من المتوقع أن تُسهم كل من القطاعات النفطية وغير النفطية في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي بالإمارات، وتحقيق نمو 4.7% في الناتج المحلي الإجمالي بالدولة على مدار العام الجاري.

وفي ما يخص دول مجلس التعاون الخليجي ككل، أكد التقرير أنها قد نجحت في تحقيق التعافي بقوة من تداعيات الجائحة على مدار 2021 وفي مطلع 2022، وتوقع أن تحقق هذا العام نمواً 5.9%.

ومن لبنان، يغلب على اللبنانيين حالة من الترقب بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية التي عرفت خسارة حزب الله وحلفاؤه الأكثرية في مجلس النواب الجديد وسط آمال بتبديد تلك الأزمات الكثيرة التي أثقلت كاهل اللبنانيين وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية الخانقة في ظل الغلاء الفاحش واستمرار ارتفاع الأسعار.

وحول الطقس، بعد أقل من أسبوع من موجة عواصف ترابية شديدة شهدتها المنطقة، ضربت مجدداً عواصف ترابية العراق والسعودية والكويت، حيث أغلقت بغداد جميع المطارات الدولية والمحلية وأعلنت عطلة رسمية، فيما أعلنت الكويت التوقف المؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي، بينما تأثرت المدن الشرقية في السعودية بعواصف ترابية وحذرت من رياح تصل إلى 55 كيلومتراً في الساعة.

وفي العراق، أعلنت وزارة النقل العراقية إيقاف حركة الرحلات الجوية في مطارات العراق كافة لانعدام مستوى الرؤية، وقالت في بيان إن هذا الإجراء اتخذ لانعدام مستوى الرؤية الذي وصل إلى 100 متر.

وأشار الناطق باسم الوزارة حسين جليل إلى أن العاصفة الرملية ضربت محافظات البلاد الشمالية والجنوبية، وأوضح أن هذه العاصفة الترابية تعتبر إقليمية كونها تؤثر على العراق والكويت، وحذر المواطنين من الخروج من منازلهم فيما تم تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية.

وفي الكويت، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني التوقف المؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي، بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد، وأضافت أنه ستجري جدولة مواعيد الرحلات في حال تحسن الرؤية وعودة حركة الطيران.

ووصلت العاصفة الترابية أمس إلى المناطق السكنية في الكويت، مثل الشويخ والري والخالدية وغطّت طبقات الرمال الصفراء أمس المباني، فيما أعلن اتحاد كرة القدم تأجيل المباراة النهائية لكأس أمير الدولة التي كانت مقررة أمس، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وفي السعودية، أعلن المركز الوطني للأرصاد أن المدن الشرقية تأثرت بعواصف ترابية مع نشاط في الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية الأفقية، وقال إن العاصفة الترابية أثرت أيضاً على بعض المناطق في الرياض.

وفي اليمن، وسط تأكيدات الأطراف اليمنية موافقتها على تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة ستة أشهر إضافية، يلتقي ممثلو هذه الأطراف في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، لمناقشة الخطوة الأهم في بنود اتفاق الهدنة الخاصة بفتح الطرق إلى مدينة تعز وبقية المحافظات بعد إعادة تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وتثبيت وقف إطلاق النار، والسماح بتدفق الوقود عبر ميناء الحديدة، حيث يتوقع أن تعلن الأمم المتحدة مطلع الأسبوع الاتفاق على تمديد الهدنة بالتزامن والبدء بفتح الطرقات وتسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء إلى القاهرة بعد أن انتظم تسيير مثل هذه الرحلات إلى الأردن.

ومن العراق، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مقتل 6 مزارعين في عمل "إرهابي" نفذته عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "عملا إرهابيا يبين خسة ودناءة عصابات داعش الإرهابية التي أقدمت على استهداف المزارعين الأبرياء بواسطة إطلاق نار عليهم، مستغلين الظروف المناخية وتصاعد الغبار في قرية سامي العاصي التابعة ناحية تازة بمحافظة كركوك، مما أدى إلى وفاة 6 من المواطنين أثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة وحرق حاصدة و3 عجلات ومساحة من المزروعات".

وأضافت الخلية أن "قطعاتنا الأمنية نفذت عملية تفتيش بحثا عن هذه العناصر الإرهابية التي سيكون مصيرها الموت أو خلف القضبان عن قريب".

ودوليا، صنفت مجلة "تايم" الأمريكية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضمن أكثر 100 شخص تأثيرا لعام 2022.

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن: "الشعب الأوكراني لديه زعيم يستحق شجاعته وصموده في (شخص) الرئيس زيلينسكي".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "دول العالم الحر، التي تستلهم مثال الرئيس زيلينسكي، أكثر اتحادا وأكثر تصميما وأكثر تحديدا لأهدافها من أي وقت مضى في الذاكرة الحديثة".

كما أدرج رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني فاليري زالوجني في القائمة.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، بحث سلطان عمان هيثم بن طارق والرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، أمس الاثنين في مسقط، أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في شتى المجالات. كما وقع البلدان مذكرات تفاهم وبرامج تعاون تشمل قطاعي الطاقة والنقل.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن سلطان عمان والرئيس الإيراني عقدا جلسة مباحثات رسمية في قصر العلم، حيث تم بحث سبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة المتينة التي تربط الشعبين العماني والإيراني بما يحقق المزيد من تطلعاتهما وآمالهما إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ودوليا، دمرت القوات الروسية أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية أثناء نقلها إلى دونباس، حيث شنت هذه القوات غارات جوية وهجمات بالمدفعية على عشرات الأهداف في شرق أوكرانيا، فيما تحاول وحداتها البرية تطويق مدينة سيفيرودونيتسك تمهيداً لاقتحامها.

ومن صحيفة الاتحاد، قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة أفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية، إذ إن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة ستسهم في السيطرة على انتشاره.