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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة الرياضة | كيروش يهاجم اتحاد الكرة .. تهديد بعدم مشاركة الأهلي في دوري الأبطال .. محمد النني يتفق مع أرسنال على تجديد عقده

نشرة الرياضة
نشرة الرياضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:

 

كيروش: مجلس اتحاد الكرة لم يحترمني واسألوا جمال علام وجهاز المنتخب.. فيديو

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر سبب رحيله عن تدريب الفراعنة عقب الفشل فى التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

 

ناقد رياضي: الأهلي مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

أكد الناقد الرياضي، بليغ أبوعايد أن فريق الكرة بالنادي الأهلي مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، في حالة حسم الرباعي المشارك قاريًا بعد نهاية الدور الأول من الدوري الممتاز.

 

رئيس نادي إيسترن كومباني: نجهز خطة بديلة لرونالدينهو بعد تأجيل مباراة الأهلي

أكد هاني أمان، رئيس نادي ايسترن كومباني، وصول النجم البرازيلي العالمي رونالدينيو إلى مصر خلال الساعات الأخيرة.

 

رضا عبدالعال مهاجما فيريرا: طريقة لعبه عك كروي.. وتشكيل مباراة أسوان خاطئ
هاجم رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض بسبب التشكيل الذى لعب به أمام أسوان.

 

محمد النني يتفق مع أرسنال على تجديد عقده

قال ناصر النني، والد محمد النني نجم منتخبنا الوطني المحترف بصفوف آرسنال الإنجليزي، إن نجله توصل لاتفاق مع الجانرز على تمديد تعاقده الذي ينتهى بنهاية الموسم الحالي.

 

أمير مرتضى: طارق حامد هو من طلب عدم المشاركة بمباراة أسوان

كشف  أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن  طارق حامد لاعب وسط الفريق هو من طلب استبعاده من مواجهة أسوان بكأس مصر 2020/21، بسبب استمرار شعوره ببعض الآلام في الركبة.


أمير مرتضى: الزمالك يخاطب فيفا للحصول على مستحقات كهربا بعد انتهاء المهلة

أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن ناديه خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن انتهاء المهلة القانونية المقدرة بـ 45 يوما على الحكم الصادر للقلعة البيضاء في قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي المعار إلى هاتاي سبور التركي حالياً، خاصة وأن القلعة البيضاء لم تحصل على مستحقاته حتى الآن.

 

بيجهزوه للأهلي.. ميدو ينتقد مشاركة بن شرقي في مباريات الزمالك
انتقد أحمد حسام ميدو مشاركة أشرف بن شرقي في مباريات الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي.


جهاد جريشة: هدف محمود علاء في أسوان تسلل واضح

كشف الحكم جهاد جريشة، أن هدف الزمالك الأول أمام أسوان والذى سجله محمود علاء من تسلل واضح.

 

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نشرة الرياضة | كيروش يهاجم اتحاد الكرة .. تهديد بعدم مشاركة الأهلي في دوري الأبطال .. محمد النني يتفق مع أرسنال على تجديد عقده

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