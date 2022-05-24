اليوم.. انطلاق مؤتمر اليوم الواحد لذوي الاحتياجات الخاصة بالأسمرات

يشهد قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، مؤتمر اليوم الواحد لـ ذوي الاحتياجات الخاصة،" دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.. طموحات وآمال" برئاسة الدكتور حمدي عرقوب أستاذ علم النفس والصحة النفسية بجامعة القاهرة.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويقدم الجلسة البحثية الأولى رئيس المؤتمر عن دمج الأطفال الصم من ذوي الإعاقة الشديدة والحادة في التعليم الجامعي بين قوانين وقرارات الدمج واتجاهات المجتمع.

كما يقدم المؤتمر استراتيجية إلكترونية مقترحة قائمة على دمج إنترنت الأشياء المصاحب بمحفزات الألعاب الرقمية لدعم ذوي الإعاقة.