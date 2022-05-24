المغرب.. اشتباه فى إصابة 3 حالات بجدري القرود

أعلنت السلطات المغربية عن نقل 3 أشخاص يشتبه في إصابتهم بفيروس جدري القرود في المغرب إلى المستشفيات.

وقال معاذ المرابط منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ بوزارة الصحة في بيان "سجلنا حتى الآن 3 حالات مشتبه بإصابتها بجدرى القردة في بلادنا".

وأكد مرابط أن الحالات المشتبه بها التي سجلت لأول مرة في الدولة في حالة صحية جيدة ومتابعة طبية، وأعلنت أنه تم إجراء التحليلات الطبية اللازمة للحالات، وينتظرون ظهور النتائج في أقرب وقت بقدر الإمكان.

كما أكد مرابط أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود في بلاده حتى الآن.