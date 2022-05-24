عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. اشتباه فى إصابة 3 حالات بجدري القرود

صدى البلد

أعلنت السلطات المغربية عن نقل 3 أشخاص يشتبه في إصابتهم بفيروس جدري القرود في المغرب إلى المستشفيات.

وقال معاذ المرابط منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ بوزارة الصحة في بيان "سجلنا حتى الآن 3 حالات مشتبه بإصابتها بجدرى القردة في بلادنا".

وأكد مرابط أن الحالات المشتبه بها التي سجلت لأول مرة في الدولة في حالة صحية جيدة ومتابعة طبية، وأعلنت أنه تم إجراء التحليلات الطبية اللازمة للحالات، وينتظرون ظهور النتائج في أقرب وقت بقدر الإمكان.

كما أكد مرابط أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود في بلاده حتى الآن.

هل سيكون المغرب بديلا عن روسيا في صادرات الغاز لأوروبا؟ خبير يجيب

المغرب .. مدعي نبوة يقتحم أحد مساجد مراكش

صحة المغرب وزارة الصحة المستشفيات جدري القردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

ترشيحاتنا

تأخر بدء امتحان اللغة الإنجليزية بمطروح حتى الآن

بالأسماء.. سعفان: تحويل 5 ملايين جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

شعراوى: تنفيذ 32 دورة تدريبية وورشة عمل استفاد منها 1105 منسقي سكان

يُصاب بتشنجات.. فك لغز العثور على جثة شاب طافية بنيل سوهاج وبها جروح

مصر وقطر تبحثان فرص الاستثمار بالقطاع الصحي المصري

بعد السخرية من إنتر.. العقوبات تنتظر ميلان وإبراهيموفيتش بعد التتويج بالدوري الإيطالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والنبي سيبوه.. قصة شيرين وحسام حبيب من الحب حتى التهديد بسلاح ناري

في تحدي لـ طالبان.. مذيعات يخلعن النقاب على الهواء| فيديو

سكان يهجمون على حفل زفاف في الهند بالحجارة فهدمت الحكومة منازلهم المخالفة| صور

بالقنابل والملابس السوداء.. فرنسيات يقتحمن مهرجان كان السينمائي |صور

فيديو

قصة وفاة حنين الرازقي وشهادة والدتها تثير التساؤلات في بورسعيد.. فيديو جراف

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ