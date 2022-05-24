عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مشروع مستقبل مصر يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة

أمل رمزي، عضو لجنة
أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ

قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، يعد من المشروعات القومية العملاقة التي تحقق الأمن الغذائي الذي أصبح على رأس أولويات الدولة، وتوليه اهتماما منشودا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية.

 

وأضافت النائبة أمل رمزى، أن القيادة السياسية اهتمت خلال الفترة الماضية بشكل كبير بالتوسع في زيادة المساحات الزراعية ومحاربة جشع التجار الذين يتلاعبون بقوت الفلاح البسيط من خلال استغلال بيع الأسمدة الزراعية في السوق السوداء بأسعار عالية .

 

وأوضحت رمزي ، في بيان لها ، أن هذا المشروع بات يمثل أهمية كبرى لا سيما في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يعانيها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي نتج عنها تقليل عمليات استيراد القمح والمحاصيل الزراعية الأساسية التي كانت تعتمد عليها مصر من روسيا وأوكرانيا ، الأمر الذي جعل مصر تفكر وتسرع من وتيرة الانتهاء من مشروع " مستقبل مصر" لكي يكون عوضا وعونا لسد احتياجات المجتمع المصري.

 

وتابعت: نستهدف من هذا المشروع أن يساهم مستقبلا في الوصول الي تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفيره لمنتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين الذين يعانون الأمرين بسبب الأحوال الاقتصادية التي يمر بها العالم، فضلا عن سد الفجوة الناتجة عن الاضطرابات الاقتصادية بين الإنتاج والاستيراد .

ولفتت أن "مستقبل مصر" مشروع قومي وفر آلاف من فرص العمل لكثير من الشباب ، فضلا عن استغلال الرقعة الزراعية الواسعة التي شرعت الدولة في استصلاحها واستغلالها في مشروعات تهدف جميعها الي تحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من المحاصيل الأساسية التي لا غنى عنها.

 

ولفتت أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي وسد احتياجات الدولة دون الاعتماد على دولة أخرى في سبيل استيراد المحاصيل الزراعية، وهذا ما ظهر جليا من خلال افتتاح عدد كبير من المشروعات الزراعية التي استهدفت اصلاح مساحات زراعية كبيرة وتم استغلالها في مشروعات قومية.

 

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن المشروع القومي لصوامع القمح، سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح قريبا، مما يمثل إنجازا مشهود في محصول من المحاصيل الأساسية بالنسبة لمصر، حيث أن هذا المشروع تمثل مساحته الإجمالية 5.2 مليون طن قمح، كما نجح مشروع "مستقبل مصر" أيضا في توفير 550 مليون دولار محل الواردات من زراعة 288 ألف فدان من المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة وبنجر السكر، خلال 3 سنوات .

أمل رمزي مستقبل مصر لجنة الدفاع مجلس الشيوخ السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

ترشيحاتنا

شوبير: مصابو الأهلي في تحسن ويتعافون قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

عبدالغفار يلتقي تيدروس أدهانوم لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية

الصحة العالمية تشيد بجهود مصر في مواجهة الأمراض والأوبئة

ميدو بعد فوز الزمالك على أسوان: رئيس النادي شكله عنده حق

على هامش دافوس.. شكري يلتقي نظيره الأردني ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

شرم الشيخ تحتضن كأس أفريقيا والبحر المتوسط والبطولة العربية للترايثلون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحب ما قتل.. طالب ياباني يعبر عن عشقه لصديقته الهولندية بالتهامها

الكشف عن 22 غرفة سرية أسفل تاج محل.. ومفاجأة بشأن ما بداخلها

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

والنبي سيبوه.. قصة شيرين وحسام حبيب من الحب حتى التهديد بسلاح ناري

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

قصة وفاة حنين الرازقي وشهادة والدتها تثير التساؤلات في بورسعيد.. فيديو جراف

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ