برلمانية: مشروع مستقبل مصر يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة

قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، يعد من المشروعات القومية العملاقة التي تحقق الأمن الغذائي الذي أصبح على رأس أولويات الدولة، وتوليه اهتماما منشودا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية.

وأضافت النائبة أمل رمزى، أن القيادة السياسية اهتمت خلال الفترة الماضية بشكل كبير بالتوسع في زيادة المساحات الزراعية ومحاربة جشع التجار الذين يتلاعبون بقوت الفلاح البسيط من خلال استغلال بيع الأسمدة الزراعية في السوق السوداء بأسعار عالية .

وأوضحت رمزي ، في بيان لها ، أن هذا المشروع بات يمثل أهمية كبرى لا سيما في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يعانيها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي نتج عنها تقليل عمليات استيراد القمح والمحاصيل الزراعية الأساسية التي كانت تعتمد عليها مصر من روسيا وأوكرانيا ، الأمر الذي جعل مصر تفكر وتسرع من وتيرة الانتهاء من مشروع " مستقبل مصر" لكي يكون عوضا وعونا لسد احتياجات المجتمع المصري.

وتابعت: نستهدف من هذا المشروع أن يساهم مستقبلا في الوصول الي تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفيره لمنتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين الذين يعانون الأمرين بسبب الأحوال الاقتصادية التي يمر بها العالم، فضلا عن سد الفجوة الناتجة عن الاضطرابات الاقتصادية بين الإنتاج والاستيراد .

ولفتت أن "مستقبل مصر" مشروع قومي وفر آلاف من فرص العمل لكثير من الشباب ، فضلا عن استغلال الرقعة الزراعية الواسعة التي شرعت الدولة في استصلاحها واستغلالها في مشروعات تهدف جميعها الي تحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من المحاصيل الأساسية التي لا غنى عنها.

ولفتت أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي وسد احتياجات الدولة دون الاعتماد على دولة أخرى في سبيل استيراد المحاصيل الزراعية، وهذا ما ظهر جليا من خلال افتتاح عدد كبير من المشروعات الزراعية التي استهدفت اصلاح مساحات زراعية كبيرة وتم استغلالها في مشروعات قومية.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن المشروع القومي لصوامع القمح، سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح قريبا، مما يمثل إنجازا مشهود في محصول من المحاصيل الأساسية بالنسبة لمصر، حيث أن هذا المشروع تمثل مساحته الإجمالية 5.2 مليون طن قمح، كما نجح مشروع "مستقبل مصر" أيضا في توفير 550 مليون دولار محل الواردات من زراعة 288 ألف فدان من المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة وبنجر السكر، خلال 3 سنوات .