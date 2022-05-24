لمواجهة الأزمة العالمية.. اقتراح خليجي بشراء موحد للمواد الغذائية

أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني، أن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس إمكانية شراء المواد الغذائية بشكلٍ موحد، وذلك كوسيلة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

وبين الزياني، خلال منتدى "دافوس"، أن الشراء الموحد قد يكون وسيلة للدول الخليجية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، التي ساهمت في تأجيجها اضطرابات سلاسل الإمداد، والحرب الروسية - الأوكرانية، والتي تنعكس بشكلٍ مباشر على التضخم غير المسبوق الذي تشهده معظم اقتصادات العالم والمنطقة.

وأوضح أن دول مجلس التعاون تقوم بشراء موحد للمعدات والمواد الطبية، ويمكن أن تنضم إليها الأغذية، وهي الشيء الأهم بهذه المرحلة الاستثنائية، واصفا الأمن الغذائي بـ"الهاجس الأكبر"، مشيراً إلى أن البحرين تعمل منذ ما قبل جائحة "كورونا" على رصد مصادر الغذاء، وتوزيع مصادر الاستيراد، بحيث لا نكون تحت رحمة مصدر واحد.