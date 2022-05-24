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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كرة جديدة.. الاتحاد الدولي لـ اليد يعلن تعديلات قانون اللعبة

صدى البلد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن القوانين الجديدة للعبة، والتي سيتم تطبيقها بداية من 1 يوليو القادم.

وأعلن الاتحاد الدولي عن تغيير في القوانين العامة للعبة، بالإضافة إلى تغيير في شكل الكرة المستخدمة للعب، حيث قرر الاتحاد الدولي التالي:

أن يتم الاستغناء عن الكرة التقليدية والتي كانت تحتوي على مادة الصمغ واستبدالها بكرة أخرى، بحيث يكون محيطها ووزنها أقل من تلك التي تحتوع على الصمغ بواقع 55.5 سم بدلاً من 57.6، وأن يكون وزنها 400 جم بدلاً من 420 جم.

كما جاءت تعديلات القانون ليكون عدد الرميات بعد الإشارة باللعب السلبي 4 رميات فقط بدلاً من 6 رميات.

كما أنه سيتم توقيع عقوبة الإيقاف لمدة دقيقتين حال تصويب الكرة في وجه حارس المرمى سواء في انفراد صريح أو من مركز الدائرة، بشرط أن لا يكون الحارس متحركاً لمسار الكرة.

كما أشار الاتحاد الدولي للعبة إلى استحداث دائرة جديدة بوسط الملعب بقطر 4 أمتار، يُسمح للرامي وزملائه فقط بالتواجد فيها، وتنفذ الرمية متى ما لامس اللاعب المنطقة مع السماح بالجري أثناء التنفيذ.

وطبقاً للتعليمات الجديدة، فقد أقر الاتحاد المصري لكرة القدم الكرة الجديدة ليتم التدريب عليها بواسطة جميع المراحل السنية المختلفة للمنتخبات الوطنية.

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