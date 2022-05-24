مشروع تخرج بـ إعلام الأزهر يرصد إنجازات الدولة في التحول الرقمي.. فيديو

قال أشرف محمد، عضو فريق مشروع تخرج "رقمنة" بكلية الإعلام جامعة الأزهر: “إننا فكرنا فى مشروع وفق استراتيجية الدولة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى يستفيد منها الناس لأنها خطوات فعالة من الدولة وواقع نعيش فيه”.

من جانبه، أوضح السيد خليفة، عضو فريق مشروع تخرج" رقمنة"، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن جميع أعضاء الفريق تحمسوا للفكرة من البداية، بعد اجتماعهم عليها.

وقال: “حاولنا إبراز فكرة التحول الرقمي فى المؤسسات الحكومية فى مصر، من خلال تنفيذ مشروع تخرجنا”.

وتابع عضو فريق مشروع تخرج "رقمنة"، أن فكرة اسم المشروع "الرقمنة"، تعني تحول العمل اليدوي إلى الإلكترونى، الذى يعتمد على التكنولوجيا للتخلص من النظام الورقى القديم.