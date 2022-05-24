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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الإبياري يشارك متابعيه صورة جديدة له عبر إنستجرام

صدى البلد

شارك الفنان طارق الإبياري، متابعيه صورة جديدة له من أحدث جلسه تصوير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهر طارق الإبياري ، في الصورة بالابيض والأسود بلوك جديد، وبإطلالة كاجول.

 

وعلي صعيد آخر كشف الفنان طارق الإبيارى عن كواليس إخراجه لمسرحية “الزهر لما يلعب” آخر أعمال الفنان الراحل سمير غانم من خلال ندوته بموقع صدى البلد.

وقال طارق الابيارى: “الفنان سمير غانم هو من طلب منى إخراج مسرحيته الأخيرة ”الزهر لما يلعب".

وتابع طارق الابيارى :" والدى رشح لسمير غانم مخرج مهم لكنه أصر على إخراجى للمسرحية".

وتابع الابيارى: "بعد نهاية العرض عبر الفنان سمير غانم عن سعادته بي وبالعرض ولم أنس كواليس آخر عرض .

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