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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق 5 مراكز في البحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة جميع التعديات، ومنع أى تعدٍ جديد نهائيا، والإزالة الفورية فى المهد، مع مصادرة جميع المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء، وكذا التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد، والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

يأتى هذا تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة  التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتنفيذا لقرارات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 667 م٢ بنطاق 5 مراكز، عبارة عن إزالة 5 حالات تعدٍ بمساحة 240 م٢ بأبو المطامير، وحالتي تعدٍ بمساحة 200 م٢ بكفر الدوار.

وبمركز بدر، تمت إزالة حالة تعدٍ بمساحة 200 م٢، وحالة تعدٍ بمساحة 15 م٢ بدمنهور، وحالة تعدٍ بمساحة 12 م٢ بأبو حمص.


 

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