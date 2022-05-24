ضبط صاحب محل بالسلام تعدى على آخر خلال فضه مشاجرة

تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى بالضرب على أحد المواطنين باستخدام عصا خشبية محدثاً إصابته.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصابا بفقدان بالوعى ونزيف بالمخ، إثر مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص وبسؤال والد المصاب، مقيم بذات العنوان، أقر بأنه أثناء تواجد نجله المصاب بمحل البلاغ حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخرين "غير معلومين لديه"، تدخل على أثرها صاحب محل كائن بمحل البلاغ فى محاولة منه للفض بينهم، وتعدى عليهم بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزته محدثاً إصابة نجله.

تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فى محاولة منه للفض بينهم وصرفهم من أمام المحل عمله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.