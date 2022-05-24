استجابة لمطالب السوق.. التعليم العالي: بدأنا بـ4 برامج تكنولوجية ونهدف لزيادتها

قال الدكتور أحمد الحيوي مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير الفني، إنّ مؤسسات التعليم الفني تشهد نقلة نوعية في الفترة الحالية، موضحًا: "في عام 2017 لم يكن لدينا في الوزارة جزءً خاصا بالتعليم الفني في التعليم العالي، ولم يكن هذا المسار موجودا".

وأضاف الحيوي، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: "في عام 2017 جرى سن قانون لإنشاء الجامعات التكنولوجية، وبدأنا بـ3 جامعات، ونختار هذه الجامعات في المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة".

وتابع أن البرامج الموجودة في كل جامعة مرتبطة بالتخصصات الموجودة في المنطقة الصناعية، وبالتالي نكون أحدثنا تقاربا بين الصناعة والأكاديمية في مكان واحد، حتى يرى المستشثمر في المنطقة الصناعية الجامعة تساعده بالطلاب.

وأردف مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير الفني: "بدأنا بـ4 برامج تكنولوجية وجرى زيادتها إلى 8 برامج، وهو ما يدل على أن الجامعات تستجيب لمطالب السوق، فقد بدأنا ببرامج الطاقة الجديدة والمتجددة وبرنامج الـIt، وبرنام الأجهزة التعويضية".