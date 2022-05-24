بنك ناصر الاجتماعي يعقد اجتماعا مع مديري المناطق

عقد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي اجتماعا مع قيادات البنك و مديري المناطق علي مستوي الجمهورية وبحضور السادة رؤساء القطاعات والزملاء من نقابة العاملين وقد تضمن الإجتماع مناقشة عدد من المحاور الهامة فيما يخص الوضع الحالي والقطاع المصرفي و استراتيجية وخطط البنك وبرامج التطوير والتدريب لهذا العام إلى جانب تشجيعهم على المثابرة في تقديم الأفضل من أجل المساهمة في تحقيق أهداف البنك لهذا العام.



وتضمن الاجتماع عرض تقديمي يبرز أهم الإنجازات والمشاريع والملفات التي يعمل عليها البنك خلال الفترة الحالية تحت رئاسة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك حيث بلغ اجمالي ميزانية البنك مبلغ 33مليار جنيه في ابريل 2022مقابل مبلغ 26مليار جنيه في يونيه 2021 بنسبة زيادة قدرها 27% بينما بلغ المنصرف من التمويلات في ابريل 2022مبلغ 13.9مليار جنيه مقابل 11.4مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة قدرها 22% كما بلغ رصيد الودائع الإستثمارية مبلغ 14.5مليار جنيه في ابريل 2022مقابل 12.7 مليار جنيه في يونيه 2021وبنسبة زيادة قدرها 14% ويستهدف البنك الوصول الي 16 مليار جنيه قبل نهاية العام المالي الحالي.



وافاد عشماوي انه تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي فان البنك وضع خطه استراتيجية طموحة تستهدف زيادة عدد الفروع والتوسع جغرافيا حيث بلغ عدد فروع البنك 95 فرعا بالاضافة الي 27 وحدة داخل الجامعات وجاري إنشاء 9 فروع جديدة .



وأكد عشماوي أن هذا الاجتماع هو بداية للعديد من اللقاءات الدورية وأن التواصل سيكون بشكل دائم لدعم روح التواصل بين جميع العاملين وأعضاء الإدارة العليا، بهدف تشجيع العاملين وحثهم على الاستمرارية في الابداع والتميّز والارتقاء دائماً بالخدمات المقدمة للعملاء وذلك تماشياً مع خطة البنك في تطوير كافة خدمات ومنتجات البنك لنتميز بها في القطاع المصرفي وبما يلبي احتياجات عملائنا الحاليين والمستهدفين .

وأضاف أن جميع العاملين هم جزء لا يتجزأ من أسرة البنك الكبيرة، وتحقيق مطالبهم وتطلاعاتهم حق مشروع لهم، لأن ذلك يصب فى مصلحة البنك فى النهاية، بالإضافة لذلك، من الضرورى إطلاع العاملين باستمرار على آخر المستجدات فى البنك، وإطلاعهم على الأرقام والأهداف المطلوبة خلال المرحلة المقبلة موضحا ان هذه الاجتماعات فرصة مهمة للإنصات لمطالب العاملين بالفروع والمناطق المختلفة.. وكذلك مقترحاتهم لتطوير العمل فى البنك. مشيراً إلي أن ذلك يصب في النهاية في مصلحة البنك العليا.