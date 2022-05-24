برلماني: قانون البناء الموحد السبب في ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية

قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب إن" قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 هو السبب في ظاهرة العشوائيات و التعدي على الأراضي الزراعية. و أضاف خلال الجلسة العامة " مصر لم يكن بها حيز عمراني ومخطط تفصيلي وهذا فتح أبواب الفساد ".

وقال ملك “ قدر للرئيس عبد الفتاح السيسي أن يصلح أخطاء الحكومات السابقة ونطالب ان يتدخل الرئيس ويوجه الحكومة بالانتهاء من الأحوزة العمرانية” .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي تشهد عرض أكثر من 180 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية، موجهة لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي.