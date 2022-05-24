الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين بعد التأهل إلى نهائي كأس مصر

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك علي صرف دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية وهذا بناء على وعد مرتضى منصور رئيس النادي للاعبين.

ويرغب مسؤولو القلعة البيضاء في تحفيز اللاعبين لاستعادة الانتصارات في مباريات الدوري، قبل مواجهة الإسماعيلي المقبلة.

وفاز للفريق الأبيض على أسوان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية.

وينتظر الزمالك من لقاء بتروجت أمام الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الثمانية لملاقاته في النهائي.

ويخوض بدلاء الزمالك والمستبعدين من لقاء أسوان مباراة ودية اليوم أمام فريق طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري في الخامسة مساءً.