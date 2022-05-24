عاجل
وزيرة الثقافة تشهد افتتاح الدورة 31 من معرض أبوظبى الدولى للكتاب نشرة الفن.. عمرو عبد العزيز يجري عملية جراحية .. وتحسن حالة مفيد فوزي الصحية أخبار التعليم| حظر التطرق لقيادات الدولة أو الأمور السياسية في الامتحانات.. تكريم 23 رئيس جامعة مصرية اليوم فتاوى وأحكام.. هل يجوز إخراج كفارة اليمين لمريض يحتاج المال للعلاج ؟.. ما شرعية الجمع بين ذبيحة العقيقة و الشكر لله على الشفاء؟ ..هل هناك سنة لصلاة الصبح؟ أخبار البرلمان.. عقوبات مغلظة لمتحرش بني سويف.. غرامة 3 ملايين جنيه لتنفيذ رحلات حج مخالفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين بعد التأهل إلى نهائي كأس مصر

الزمالك وأسوان
الزمالك وأسوان

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك علي صرف  دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية وهذا بناء على وعد مرتضى منصور رئيس النادي للاعبين.
ويرغب مسؤولو القلعة البيضاء في تحفيز اللاعبين لاستعادة الانتصارات في مباريات الدوري، قبل مواجهة الإسماعيلي المقبلة.

وفاز للفريق الأبيض على أسوان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية.

وينتظر الزمالك من لقاء بتروجت أمام الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الثمانية لملاقاته في النهائي.

ويخوض بدلاء الزمالك والمستبعدين من لقاء أسوان مباراة ودية اليوم أمام فريق طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري في الخامسة مساءً.

الزمالك نادي الزمالك كأس مصر مرتضى منصور أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

كشف المستور.. سيناريو لإنهاء الخلاف بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وديا

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

ترشيحاتنا

أنجح سيارة كهربائية.. فولكس فاجن تبدأ إنتاج ID4 في مصنع إمدن بألمانيا

أمين مخزن أدوية.. القبض على منتحل صفة ضابط شرطة على فيسبوك

خلال ندوة بالكاتدرائية.. أمين البحوث الإسلامية: حب الوطن فطرة جبل الناس عليها

وفد مصر يشارك في التصويت لاختيار مدير عام منظمة الصحة العالمية

النشرة الدينية.. دعاء النبي عند الابتلاء والحزن يفرج الله همك بسرعة البرق.. أحمد كريمة: على الزوجة إعانة الرجل على الاقتران بأخرى حال رغبته.. هل شراء اللحم يغنى عن العقيقة أم يشترط الذبح؟

حرب عالمية ثالثة..هل تستطيع الولايات المتحدة ردع الغزو الصيني لتايوان حال حدوثه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

عملة بصورته.. هدية غير متوقعة للأمير ويليام في عيد ميلاده

طعمها حقيقي.. أول شرائح لحم مصنعة داخل مختبر

فيديو

قصة نانسي.. عايزة تثبت نسب ابنتها.. ما القصة.. فيديو جراف

صفقة الموسم.. مخطط الزمالك لضم إيبوكا .. فيديو جراف

مفاجأة.. شيرين عبد الوهاب على ذمة حسام حبيب رغم ادعاء الانفصال.. فيديوجراف

أول دولة عربية تعلن تسجيل إصابة بـ جدري القرود.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ