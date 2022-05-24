برلماني :لابد من تعزيز الوعي المجتمعي لتعريف الشباب بتحديات تواجه الوطن

قال النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، إنه يضم صوته لصوت الرئيس السيسي، الذي حذر من قلة الوعي خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر الزراعي، بقوله إنه يخاف على الانجازات التي تتم في الوطن من حالة جحود وإنكار من قبل البعض.

ولفت سمير في تصريحات له اليوم، إلى أن ما تحقق في مصر في جميع المجالات يعد جمهورية جديدة بمعني الكلمة، تقوم على العلم والتخطيط السليم وعشرات المدن الجديدة ونهضة زراعية وصناعية شاملة.

ونوه عضو البرلمان، بالحرب الضارية التي تخوضها الدولة المصرية على كافة الاتجاهات، ويخوضها الجيش المصري بكل قوة للقضاء على الإرهاب والتخلف والتردي، مشيرا الى وجود مجموعات من أهل الشر بالداخل والخارج تقوم بنشر شائعات بغيضة وكاذبة، من أجل إحداث بلبلة وتشويه الإنجازات التي تتم لصالح ملايين المصريين في الوطن.

وطالب النائب سيد سمير، بالعمل على تعزيز الوعي المجتمعي عبر وسائل الاعلام والصحف والبرامج ومراكز الشباب والمدارس والمساجد والكنائس، لتعريف الشباب بالتحديات التي واجهها الوطن وكيف خرح منها وتطلعاته للمستقبل.

واختتم نائب الدقهلية، بالإشارة إلى وجود عشرات الآلاف من فرص العمل في المشاريع الزراعية والصناعية والبنية التحتية في البلاد والمدن الجديدة. فمصر تخطو للمستقبل بشكل واعد.