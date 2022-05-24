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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع ستوكس 600 بأكثر من 1% في ختام التداولات

أرشيفية
أرشيفية

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 مايو أيار على تراجع بأكثر من 1% بفعل خسائر أسهم قطاعات الترفيه والسفر والتجزئة.

و بحسب “سي ان بي سي عربية” في نهاية الجلسة، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 1.1% مسجلاً 431 نقطة، كما هبط كاك الفرنسي بنسبة 1.66% إلى 6253 نقطة.

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وتراجع داكس الألماني بنحو 1.8% عند 13919 نقطة، فيما أغلق فوتسي البريطاني على خسائر بنسبة 0.39%.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا بنحو 2.5% بعدما أصدرت شركة #Snap الأميركية تحذيراً من مستقبل أعمالها خلال الربع الثاني الجاري.

وهبط سهم شركة توليد الكهرباء البريطانية Drax Group بحوالي 14% بعدما خفض Citi توصيته للسهم إلى بيعية بدلاً من محايدة كما خفض السعر المستهدف له.

وتأتي خسائر الأسهم الأوروبية بعدما سجلت مكاسب أمس الإثنين، وسط تحذيرات من حدوث انكماش اقتصادي محتمل.

الأسهم الأوروبية شركات التكنولوجيا التكنولوجيا توليد الكهرباء بريطانية Finance Real Estate

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