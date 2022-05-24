أورمان كفر الشيخ تنتهي من توزيع 37 طن لحوم على 18 ألف أسرة

أنهت جمعية أورمان كفر الشيخ تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ توزيع 37 طن لحوم مجمدة على 18 ألف أسرة لتابعين للجمعيات الأهلية بالقرى والعزب وذلك خلال الفترة من ديسمبر الماضي وحتى اليوم بإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

وقال العميد عصام محمود، إن عملية التوزيع جاءت من خلال لجان من الجمعيات الأهلية بحضور مندوبين من التضامن وجمعية الأورمان لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها من خلال كشوف تمت مراجعتها.

وأضاف العميد عصام محمود، أن جمعية الأورمان لا يتوقف عملها على توزيع اللحوم وغيرها لكنها تتلاقى عمليات القلب المفتوح والعيون والكراسي المتحركة والسماعات لضعاف السمع.

وقال محمد شاهين نائب مدير الأورمان، إنه تم الكشف على عدد 1000 مريض خلال العام الحالي شاملة الكشف والأشعة والتحاليل والعلاج كما تم تسليم 15 كشكاً مطوراً مزوداً بالبضاعة والثلاجة وعداد الكهرباء على الأسر غير قادرة.