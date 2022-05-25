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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|37% نسبة نمو قطاع النقل التجاري بدبي في الربع الأول

أرشيفية
أرشيفية

حقق قطاع النقل التجاري بإمارة دبي نمواً ملحوظاً في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” تعكس هذه النتائج تماسك وقوة حركة الأعمال في قطاع النقل التجاري الذي يلعب دورا حيويا وبارزا من خلال المساهمة في تسهيل حركة الأفراد والبضائع، مما يؤثر إيجاباً على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والناتج المحلي لإمارة دبي.

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وتسعى هيئة الطرق والمواصلات بدبي إلى توطيد وتمتين العلاقات مع الشركات العاملة في قطاع النقل التجاري لمعالجة جميع التحديات التي تواجههم في سير أعمالهم اليومية بالإضافة إلى تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة من شأنها تطوير وتعزيز قطاع النقل التجاري، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة في إمارة دبي.

و ذكر منصور الصباحي، مدير إدارة أنشطة النقل التجاري بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات ان نسبة الزيادة البالغة /37%/ تشير وبشكل واضح إلى نمو وانتعاش قطاع النقل التجاري في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري امتداداً من نفس الفترة من العام الماضي بحيث حظي قطاع تأجير السيارات بالنصيب الأكبر من عدد الشركات الجديدة، حيث ارتفع عدد شركات تأجير السياراتبنسبة /14%/. وتشير هذه الزيادة كذلك إلى انتعاش النمو الاقتصادي في الإمارة عموماً.

وأضاف الصباحي ان إدارة أنشطة النقل التجاري بمؤسسة تبذل جهوداً حثيثة لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي وذلك من خلال تنظيم اللقاءات المشتركة مع الشركات العاملة في القطاع لتطوير العلاقات الثنائية والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم وتقديم أفضل الحلول لمشاكلهم بالإضافة إلى التنسيق المتواصل مع الشركاء بحيث شهدنا تسجيل 800 شركة جديدة في عام 2022 في مجال النقل والتأجير الذي رافقه تسجيل 25 ألف مركبة جديدة.

اقتصاد الامارات النمو الاقتصادي قطاع النقل التنمية الاقتصادية هيئة الطرق إمارة دبي Finance Real Estate

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