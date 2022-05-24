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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماية المستهلك: حالة من الارتباك والتغييرات في عملية البيع والشراء بالسوق المصري

المهندس أيمن حسام،
المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك

قال المهندس أيمن حسام ، رئيس جهاز حماية المستهلك، توجد حالة من الارتباك والتغييرات في عملية البيع والشراء ،داخل الشارع المصري والعالمي بسبب تغير الأسعار.

 وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك رفضا تاما من الدولة ضد أي تاجر يقوم بحجب أو منع السلع على المواطنين، أو بيعها بسعر أعلى من المقرر لها، لأن هناك قانون ينظم ذلك .

 وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الدولة تدعم أي تاجر شريف، لكن مستغلي الأزمات لابد أن يواجهوا بعقوبات صارمة، طبقاً للقانون. ووجه حسام كل التحية، لكل الشعب المصري، بسبب صمودهم أمام ارتفاع و تفاقم مشكلة الأسعار.

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