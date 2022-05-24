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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالحميد بسيوني: أتمنى فوز ليفربول أمام ريال مدريد

صدى البلد

أكد عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق سموحة أنه يتمني فوز فريق ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا ليكون اللقب الثاني لـ محمد صلاح في تاريخه .

واضاف في تصريحات صحفيه البوم أن ما يفعله محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى ي حلم كبير لجميع اللاعبين الصغار والكبار، والذى أنتمى لهم، حيث إننى كنت أتمنى الوصول إلى ما وصل إليه الفرعون المصرى.

وتابع عبد الحميد بسيونى  أنه يحلم بتدريب منتخب مصر، حيث قام بالتأهيل والعمل على هذا الأمر ولكن حاليا الدعم كامل للجهاز الفني للفراعنة بقيادة إيهاب جلال للنجاح في مهمته.  

وتعادل فريق سموحة امام إيسترن كومبانى بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضى، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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