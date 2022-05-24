لميس الحديدي: ضوابط العلاقة بين شركات التطوير العقاري والمواطنين تصدر قريبا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن ضوابط العلاقة بين المواطن وشركات التطوير العقاري ستصدر في قرار رسمي قريباً من رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن هذه الضوابط التي جرى الاتفاق عليها في آخر نوفمبر الماضي.

وأضافت لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON أن هذه الضوابط لحفظ حقوق المشترين لدى الشركات وحفظ حقوق الدولة لدى الشركات.

وكان مجلس مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي كان قد تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ونوه مجلس الوزراء خلال القرار إلى أنه سيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذلك أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ فى الوقت ذاته على حقوق المشترين.