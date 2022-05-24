الزراعة: نولي اهتماما كبيرا بتوفير مقومات النجاح لمشروعات استصلاح الأراضي

محور الضبعة وترعة الحمام أبرزها..

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة وتطوير كل مقومات النجاح داخله، موضحًا أن شبكة الطرق تمثل شرايين الحياة التي من خلالها يتم تعزيز التنمية.

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "سي بي سي"، "بالنسبة لمحور الضبعة، كان البعض يقول إن الطريق لا فائدة منه، ولكن ما حدث اليوم أن هناك 10 ملايين فدان يتم استصلاحها ما يتيح الكثير من فرص العمل، ومحور الضبعة جعل المنطقة لوجستية وهامة جدا، حيث يربط كل أنواع النقل مثل الطرق البرية والموانئ الرئيسية والطيران والأسواق الرئيسية في القاهرة، وكل ذلك في شبكة الطرق القوية جدا نتيجة توفير الخدمات عليها".

وتابع أن الدولة كانت في حاجة إلى ضخ الاستثمارات لتوفير محطات المياه لري الأراضي الجديدة، وبخاصة أن مصر بها محدودية في المورد المائي، إذ كانت مصر حريصة على تنفيذ استراتيجية متكاملة للتنمية الزراعية.

وأشار إلى أنّ الدولة ضخت استثمارات لتوفير المياه من خلل عدد من المشروعات، كان آخرها مشروع ترعة الحمام الذي يضخ نحو 6 ملايين متر مكعب مياه يوميا وهو ما يمكن استخدامه في زراعة الدلتا الجديدة.

