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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إسكان النواب: تحقيق التوازن ضمانة حقيقية بين مشتري الوحدة والمطور العقاري

شركات التطوير العقاري
شركات التطوير العقاري

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان  بمجلس النواب، إن سبب تأخر إصدار قرار ضوابط العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري من قبل مجلس الوزراء، رغم الموافقة عليها في نوفمبر 2021، يرجع إلى استمرار النقاشات حول أمرين.

وأوضح أن قانون اتحاد المطورين الذي يمثل أهمية بالغة وهو الهيكلة النظامية للمطورين بما يجعل هناك آلية لتقييم المطور وتقيمه في الأداء ومحاسبته في حالة حدوث تجاوزات من جانبه فضلاً عن الحلقة الأهم في الأمر وهو العميل أو مشتري الوحدة. 

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON": "عملية تحقيق التوازن ضمانة حقيقية بين مشتري الوحدة في ظل بعض القرارات التي نوقشت بشأن المطورين فيما يخص توقيتات التسليم ونسب 30% من المشروع، والضوابط الأخرى، ومن ثم فإن الوقت المستغرق كان بغية الوصول لنقطة توازن تحقق الآليتين، ضوابط المطور وحق المواطن في ذات الوقت".

وكان مجلس مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر2021  على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التى تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتى كان قد تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونوه مجلس الوزراء خلال القرار بأنه سيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء. 

وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذلك أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ فى الوقت ذاته على حقوق المشترين.

المجتمعات العمرانية مجلس النواب مجلس الوزراء الأسكان التنسيق تحقيق الموافقة عمران ضبط

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