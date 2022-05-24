مصاب بسرطان الحبل الشوكي يناشد الرئيس السيسي بالتدخل لـ علاجه..فيديو

كشف محمد علي عبد العزيز المصاب بـ سرطان الحبل الشوكي، تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بـ ورم في الحبل الشوكي.



وقال محمد علي عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أنا مصاب بورم نادر وانفصل منه جزء وانتقل لـ العصب المتحكم في عملية الإخراج ".

وأضاف محمد علي عبد العزيز :" أجريت 3 عمليات كبيرة وحصلت على علاج كيماوي واشعاعي ولم تحدث نتيجة إيجابية".

وتابع محمد علي عبد العزيز :" مطلوب مني خلال 15 يوم اعمل عملية بتكلفة حوالي 100 ألف جنيه لإزالة بؤرة ورم تضغط على عصب الإخراج ".

واكمل محمد علي عبد العزيز :" أناشد الرئيس السيسي بالتدخل لـ علاجي، انا بمفردي وأنا عارف إن الرئيس السيسي جابر الخواطر لنا ".