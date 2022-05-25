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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات جديدة تكشف قدرات جبارة لتابلت ريلمي القادم Realme Pad X

تسريبات جديدة تكشف
تسريبات جديدة تكشف قدرات جبارة لتابلت ريلمي القادم Realme P

كشفت تسريبات جديدة عدد من مواصفات تابلت Realme Pad X القادم من شركة ريلمي الصينية، والذى تعتزم الشركة إطلاقه في 26 مايو، في حدث كبير في الصين، ومن المرجح أن تطرحه في الأسواق العالمية في شهر يونيو.     

   

وبحسب موقع GSMArena فإن تابلت ريلمي Realme Pad X سيأتي بشاشة من نوع LCD  IPS قياس 11 بوصة مع تصميم أنيق للغاية، و دقة 1340 × 800 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع جودة 2K . 

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وسيقدم تابلت ريلمي Realme Pad X كاميرا رئيسية خلفية بدقة 13 ميجابكسل، مع فلاش LED ، وكاميرا أمامة بدقة 8 ميجا بيكسل مع شهادة Low Blue Light لتقليل أثر الضوء الأزرق على العينين، و 4 مكبرات صوت مع تقنية Dolby Atmos . 


وسيعمل تابلت ريلمي Realme Pad X بمعالج من نوع Snapdragon 870 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية، وذاكرة عشوائية تبدأ من 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت مع نظام التشغيل أندرويد 12 .


وسيحتوى تابلت ريلمي Realme Pad X على بطارية بسعة كبيرة 8340 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع 33 واط، مع منفذ USB-C و مقبس الصوت 3.5 ملم، مع احتمالية دعم للقلم الذكي. 
 

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