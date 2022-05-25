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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نهاية مأساوية.. شباب يصورون لحظات وفاتهم في الصحراء

صدى البلد

وثّق أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر اللحظات الأخيرة لثلاثة شبان قبل وفاتهم في الصحراء بين مثلث ليبيا والنيجر وتشاد .

وحسب وسائل إعلام سودانية، قال أحد الشباب المتوفين في مقطع فيديو وُجد على هاتفه: "الإنسان اللي يحصل علينا إذا نحن ما عشنا يبلغ هذا المقطع لأهلنا.. نحن في طريق مقطوع ما نعرفه".

وينقل موقع "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام سودانية، أن المقطع يظهر غرق سيارة الشبان في رمال الصحراء، وأضاف موثق المقطع: "المياه ضعيفة من يوم الثلاثاء واليوم الخميس آخر حلقة".

وتابع: "أتمنى من الأصحاب والإخوان والأهل يدعون لنا بالثبات إن شاء الله.. الله يسامح الجميع إن شاء الله".

وأوضح الفيديو وجود أشياء مبعثرة في الرمال وأيضا علب فارغة يُرجّح أنها كانت تحفظ مواد غذائية قبل أن يتم استهلاكها جميعاً. 

وسائل إعلام سودانية الشباب المتوفين غرق سيارة الشبان ليبيا والنيجر وتشاد الرمال

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