خبير: لن نتعرض لصدمات كبيرة أخرى في الاقتصاد العالمي الفترة المقبلة

قال شريف الديواني رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس سابقا، إن أجندة المنتدى الاقتصادي تركز على النظام العالمي والمناخ وتغيراته ، ومستقبل سوق العمل في العالم، والمنظومة الصحية في العالم لمواجهة الأوبئة العالمية .



وأضاف الديواني في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" معدلات التضخم ارتفعت لمستويات عالية في العالم بسبب الأزمة العالمية، ومنظومة سلاسل الإمداد في العالم تعاني"ز

وتابع :" لا أتوقع أن تستمر الحرب الروسية الاوكرانية لفترة طويلة وبالتالي لن نتعرض لصدمات كبيرة أخرى في الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة".

واكمل رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس سابقا :" رفع سعر الفائدة في العالم أمر طبيعي لمواجهة التضخم، ومفتاح ارتفاع مستوى المعيشة في زيادة معدل الإنتاجية".