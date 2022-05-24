المدير الإقليمي لجوجل: Google دعمت الاقتصاد المصري بـ11.2 مليار جنيه خلال 2021

علق هشام الناظر المدير الإقليمي لجوجل على تقرير "تأثير جوجل الاقتصادي"، الصادر اليوم أن صدور هذا التقرير له ثلاثة أهداف رئيسية أولها تبيان تأثير جوجل ومنتجاته على الاقتصاد المصري وثاني الأمور هي الشفافية للإفصاح عن دور جوجل والعنصر الثالث هو تحسين خدمات جوجل المقدمة للمصريين ".

تابع خلال لقاء عبر تطبيق " سكايب " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": منهجية التقرير قامت على الاستعانة بشركة أبحاث مستقلة لأجراء البحث في مصر وفي عدد من بلدان العالم وجرى المنهج على إجراء بحث على نحو 1000 شخص في مصر ونحو 500 من رجال الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر استبيان "حيث ، تم التركيز على مستوى تأثير منتجات Google خلال عام 2021 في ثلاث مجالات، هي الأفراد والأنشطة التجارية والاقتصادية .

مشيراً إلى أن نتيجة البحث وما خلص إليه أسفر على أن Google دعمت الاقتصاد المصري بنحو 11.2 مليار جنيه مصري خلال عام 2021 عبارة عن القيمة المضافة للاقتصاد المصري وأن منظومة مطوّري برامج Android في توفير 85 ألف وظيفة على الأقل في مصر كل عام وأن عدد قنوات YouTube التي تحقّق أرباحًا ارتفع من ستة أرقام أو أكثر بنسبة %55 على أساس سنوي (بحسب بيانات Google الداخلية - 2021).

وكشف أن البحث اثبت أن هناك نحو 11 مليون سيدة من مصر تستخدم مؤشر بحث جوجل للبحث عن وظيفة جديدة والتي تأثرت شأنها شأن نساء العالم في فقدان الوظائف "

وأعلنت شركة جوجل اليوم عن إصدار تقرير "تأثير جوجل الاقتصادي"، وهو تقرير من إعداد وكالة الأبحاث Public First حول دور منتجات جوجل (وتحديدًا "بحث جوجل" وPlay و"خرائط جوجل" ويوتيوب و"إعلانات جوجل") في مساعدة الأفراد والأنشطة التجارية المحلية وصناع المحتوى ومطوّري البرامج في مصر والسعودية والإمارات وفقا لبيان صحفى وتستند هذه التقارير، التي تنشرها جوجل في مختلف بلدان العالم، إلى استبيانات عامة وتحليلات قائمة على النموذجة الاقتصادية، بالإضافة إلى بيانات من جهات خارجية موثوقة.

وفي هذا التقرير حول تأثير Google الاقتصادي في مصر، تم التركيز على مستوى تأثير منتجات Google خلال عام 2021 في ثلاث مجالات، هي الأفراد والأنشطة التجارية والاقتصاد