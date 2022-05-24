إيهاب عباس: مرض جدري القرود غير منتشر بشكل مخيف بأمريكا

قال إيهاب عباس المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، إن مرض جدري القرود غير منتشر بشكل مخيف في أمريكا.



وتابع خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد أي مخاوف حتى الآن من مرض جدري القرود.



وأوضح إيهاب عباس المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، أن جدري القرود لا يحتاج إلى لقاحات في الوقت الحالي، موضحا أنه لا توجد تطعيمات في أمريكا ضد جدري الوقاية.



واختتم إيهاب عباس المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، أن هناك تصريحات من شركة موديرنا بقدرتها على إنتاج لقاحات مضادة لجدري القرود.

