خطة النواب: 70% من وقتنا مهدر على القيام بمهام المجالس المحلية

أكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجود مشكلات كبيرة في أداء مسئولي المحليات في جميع بقاع مصر، فضلا عن الفساد في المحليات الذي ازداد لغياب الحساب عن مسئولي المحليات مما يؤدي إلى إساءة تصرف.

وأشار النائب عبد المنعم إمام، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه من 60 إلى 70% من وقتهم كنواب يذهب إلى قضايا من مهام المجالس المحلية، قائلا: “هناك أزمة في المحليات بسبب شعار كله تمام يا فندم وأداء أعضاء مجلس النواب مهدر على القيام بمهام المجالس المحلية”.

وأوضح عبد المنعم إمام، أن المواطنين لا يشعرون بأي تحسن بسبب غلاء الأسعار وأداء المحليات، لافتا إلى أن هناك أحياء تلجأ لفرض جباية على المواطنين في شكل محاضر مخالفات من أجل إيجاد موارد مالية، وحل الأزمة الحالية يكمن في إقرار سريع لقانون الإدارة والمجالس المحلية.