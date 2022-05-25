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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| آبل تستعين بشركة إل جي لتصنيع كاميرات iPhone 14.. وكيف تخفي نفسك من الظهور أونلاين على إنستجرام

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

كيف تخفي نفسك من الظهور "أونلاين" على إنستجرام


يميل معظم المستخدمين في الوقت الحالي إلى التمتع بأكبر قدر من الخصوصية وقلة الرغبة في إظهار حياتهم وخطواتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولسوء الحظ إذا قمت بمراسلة شخص في تطبيق إنستجرام Instgram سيستطيع رؤية حالتك نشط أو غير نشط وآخر مرة فتحت بها التطبيق بشكل افتراضي.

 

تسريبات جديدة تكشف قدرات جبارة لتابلت ريلمي القادم Realme Pad X

 

كشفت تسريبات جديدة عدد من مواصفات تابلت Realme Pad X القادم من شركة ريلمي الصينية، والذى تعتزم الشركة إطلاقه في 26 مايو، في حدث كبير في الصين، ومن المرجح أن تطرحه في الأسواق العالمية في شهر يونيو.    

 

Public First: جوجل دعمت الاقتصاد المصري بنحو 11.2 مليار جنيه خلال 2021

 

أعلنت شركة Google اليوم عن إصدار تقرير "تأثير Google الاقتصادي"، وهو تقرير من إعداد وكالة الأبحاث Public First حول دور منتجات Google (وتحديدًا "بحث Google" وPlay و"خرائط Google" وYouTube و"إعلانات Google") في مساعدة الأفراد والأنشطة التجارية المحلية وصناع المحتوى ومطوّري البرامج في مصر والسعودية والإمارات.

 

موظفة ترفع دعوى قضائية على سوني لتمييزها بين الرجال والنساء في العمل

 

قامت إيما ماجو ، الموظفة السابقة في بلايستيشن PlayStation التابعة لشركة Sony سوني اليابانية دعوى قضائية جديدة ضد الشركة وذلك بعد أن تم  رفض شكوى سابقة لها من قِبل قاضٍ فيدرالي في أبريل الماضي.

 

جوجل تجري تحديثا مهما على Google Lens عند البحث عن الصور


تعمل شركة جوجل الأمريكية على تطوير أداة Google Lens من خلال تحديث جديد داخل عمليات البحث على متصفح كروم، الأمر الذى سيسمح للمستخدمين بعرض مصدر الصور في نفس صفحة البحث.    

 

تقارير: آبل تستعين بشركة إل جي لتصنيع كاميرات iPhone 14 الأمامية


كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية في طريقها للتعاقد مع شركة إل جي الكورية الجنوبية LG Innotek لتصنيع الكاميرات الأمامية لهواتف iPhone 14 القادمة حيث من المقرر أن يؤدى هذا التعاون إلى إدراج تحسينات كبيرة على كاميرات الهواتف.

 

إنفينيكس تطلق رسميا هاتف Infinix Hot 12 Play بسعر رخيص.. مواصفات


أعلنت شركة إنفينيكس رسميا إطلاق هاتفها Infinix Hot 12 Play بعدد من المواصفات المتميزة منها شاشة فائقة الجودة و بطارية عملاقة 6000 مللى أمبير، مع أداء قوى وتصميم أنيق ومييز للغاية.

 

 

 

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أخبار التكنولوجيا| آبل تستعين بشركة إل جي لتصنيع كاميرات iPhone 14.. وكيف تخفي نفسك من الظهور أونلاين على إنستجرام

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