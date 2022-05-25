أخبار التكنولوجيا| آبل تستعين بشركة إل جي لتصنيع كاميرات iPhone 14.. وكيف تخفي نفسك من الظهور أونلاين على إنستجرام

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يميل معظم المستخدمين في الوقت الحالي إلى التمتع بأكبر قدر من الخصوصية وقلة الرغبة في إظهار حياتهم وخطواتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولسوء الحظ إذا قمت بمراسلة شخص في تطبيق إنستجرام Instgram سيستطيع رؤية حالتك نشط أو غير نشط وآخر مرة فتحت بها التطبيق بشكل افتراضي.

كشفت تسريبات جديدة عدد من مواصفات تابلت Realme Pad X القادم من شركة ريلمي الصينية، والذى تعتزم الشركة إطلاقه في 26 مايو، في حدث كبير في الصين، ومن المرجح أن تطرحه في الأسواق العالمية في شهر يونيو.

أعلنت شركة Google اليوم عن إصدار تقرير "تأثير Google الاقتصادي"، وهو تقرير من إعداد وكالة الأبحاث Public First حول دور منتجات Google (وتحديدًا "بحث Google" وPlay و"خرائط Google" وYouTube و"إعلانات Google") في مساعدة الأفراد والأنشطة التجارية المحلية وصناع المحتوى ومطوّري البرامج في مصر والسعودية والإمارات.

قامت إيما ماجو ، الموظفة السابقة في بلايستيشن PlayStation التابعة لشركة Sony سوني اليابانية دعوى قضائية جديدة ضد الشركة وذلك بعد أن تم رفض شكوى سابقة لها من قِبل قاضٍ فيدرالي في أبريل الماضي.



تعمل شركة جوجل الأمريكية على تطوير أداة Google Lens من خلال تحديث جديد داخل عمليات البحث على متصفح كروم، الأمر الذى سيسمح للمستخدمين بعرض مصدر الصور في نفس صفحة البحث.



كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية في طريقها للتعاقد مع شركة إل جي الكورية الجنوبية LG Innotek لتصنيع الكاميرات الأمامية لهواتف iPhone 14 القادمة حيث من المقرر أن يؤدى هذا التعاون إلى إدراج تحسينات كبيرة على كاميرات الهواتف.



أعلنت شركة إنفينيكس رسميا إطلاق هاتفها Infinix Hot 12 Play بعدد من المواصفات المتميزة منها شاشة فائقة الجودة و بطارية عملاقة 6000 مللى أمبير، مع أداء قوى وتصميم أنيق ومييز للغاية.