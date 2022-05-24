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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة صناع السلام بالكنيسة القبطية تنظم ندوة حول المواطنة

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نظمت لجنة صناع السلام بالكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم، بمشاركة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وتنسيقية شباب الأحزاب والمجلس القومي للمرأة والعديد من شباب الشيوخ والقساوسة ندوة تحت عنوان" المواطنة" وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة.

بدأت فاعليات الندوة بكلمة من الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد تضمنت نقل تحيات الأزهر الشريف إلي الحضور، وأثني على فكرة لجنة صناع السلام.

وتوجه نظير بالشكر لتنسيقية شباب الأحزاب، مؤكداً علي أن هذا اللقاء جاء في حينه ليتواكب مع جهود الدولة في هذا السياق والمبادئ التي تسعي اليها الجمهورية الجديدة.

وتطرق الحضور لمناقشة العديد من المحاور وعلى رأسها دور الدولة المصرية المحوري في مناهضة الإرهاب ونشر ثقافة المساواة والعدالة والمواطنة، كذلك المبادرات الرئاسية والحوار الوطني الذي دعت اليه القيادة السياسية.

كما تم التطرق، الي قضايا هامة تلعب دورا محوريا في غرس قيم المواطنة ومنها التعليم والثقافة والجهود التي يمكن أن تسهم بها تلك المحاور في نشر ثقافة السلام والحوار.

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