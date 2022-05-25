أخبار التوك شو | السائق هدد الركاب بسبب الأجرة.. عم ضحية ميكروباص المنيا يكشف الكواليس.. تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

عرضت برامج " التوك شو " خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تتعلق بالمواطنين وتمس حياتهم نعرض لكم أبرزها :



عرضت قناة " إكسترا نيوز " في نبأ عاجل لها علي لسان حاكم ولاية تكساس الأمريكية عن مقتل 14 طالبا ومدرسا في حادث اطلاق النار بالمدرسة الابتدائية .

شنت الإعلامية بسمة و هبة، هجومًا حادًا على الشيخ أحمد كريمة، بعد تصريحاته والتي قال خلالها "على الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلا من ارتكابه الفاحشة".

قال الدكتور حاتم سليمان ، أستاذ طب الحالات الحرجة بلندن ، إن هناك لقاحا مسجلا في الولايات المتحدة الأمريكية ضد مرض " جدري القرود " ، وحتى الآن لا يوجد علاج ثابت للفيروس ، موضحا أنه من الجيد أن اللقاح شبيه بلقاح الجدري المائي .

رد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على :" هل سيكون هناك وقف لـ 1.1 مليون بطاقة تقوم بصرف المعاش"، قائلا إن هناك خطة لـ الشموال المالى وفقًا لـ قرارات البنك المركزي، منذ عام و 5 أشهر.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن روسيا كشفت عن أقوى أسلحتها الذي يسمى الشيطان الروسي (وهو الصاروخ النووي الأخطر في العالم)، لافتًا إلى أن موسكو أعلنت أنها ستنشر 50 صاروخًا من هذا النوع في الخريف.

كشف إبراهيم عز عم إحدى ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية أمام قرية البرجاية بمركز المنيا، تفاصيل الواقعة.



شنت الدكتورة أمل عبد المنعم مدير الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة، هجوما حاد على الفنان عمرو واكد، مؤكدة أن ما قام به لن يمر دون حساب.

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن جدري القرود فيروس ضمن عائلة فيروسات الجدري والجدري المائي.

عرضت قناة " العربية " فيديو خطفت به ماغي صادق زوجة اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الأنظار بتواجدها في ملعب إنفيلد ليلة ختام الدوري الإنجليزي الممتاز .

كشفت سارة حفيدة الراحل اسماعيل ياسين، تفاصيل جديدة عن الفنان الراحل في ذكرى وفاة والتي كانت في عام ١٩٧٢.



