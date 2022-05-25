الفقي: مكتبة الإسكندرية بيت خبرة لأي إنسان يسعى للتحسن والتطور والمعرفة.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن مكتبة الاسكندرية بيت خبرة كبير لأي انسان يسعى الى التحسين والتطور والمعرفة في الفن والأدب والسياسة.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال تصريحات لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، ان جائرة الشيخ زايد للكتاب يتم منحها لمؤسسات لها تاريخ، وتاريخ مكتبة الإسكندرية عريق.

وتابع المفكر السياسي، ان مكتبة الاسكندرية لديها مجموعة من الإتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول الخليح للتعاون في المجالات المختلفة .

وأعرب الفقي عن سعادته بحصول مكتبة الإسكندرية على جائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع النشر والتقنيات الثقافية، وأضاف أن فوز مكتبة الإسكندرية بالجائزة هو تكريم للثقافة المصرية بشكل خاص وللثقافة العربية بشكل عام.