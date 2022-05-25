حسام الخولي: نسعى للخروج بنموذج سياسي ومحلي من الحوار الوطني.. فيديو

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل، إن السياسية والاقتصاد مرتبطان ببعضهما ويجب أن يكونا على رأس اهتمامات الحوار الوطني.

وأضاف حسام الخولي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه لا احد يعلم متى ستنتهي التحديات العالمية التى فرضتها ظروف الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل، أنه نسعى للخروج بنموذج سياسي ومحلي من الحوار الوطني، مؤكدا أن الاحزاب السياسية تشهد حاليا نضوج بعد ثورتين.

وأشار حسام الخولي إلى انه بعد النضوج السياسى داخل مصر والتطورات العالمية يجب أن نجلس حاليا ونؤكد على ما نريد القيام به.