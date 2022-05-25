خبير أمن المعلومات: الفيديوهات الخادشة للحياء على السوشيال ميديا أصبحت كارثة| فيديو

قال الدكتور جمال مختار ، خبير أمن المعلومات ، إن الفيديوهات الخادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت كارثة ، متابعا : " الولد قبل مبيتعلم القراءة والكتابة بقا بيلعب ألعاب مع دول معادية " .

وأضاف الدكتور جمال مختار ، خلال مكالمة عبر الفيديو لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " : " الأطفال بقت تسأل أسئلة غريبة زي أنا جيت الدنيا أزاي .. ويوم القيامة فين .. والتربية بقت مسؤولية أكبر بكثير " .

وتابع خبير أمن المعلومات ، أن الأطفال من صغرهم أصبحوا يوتيوبر ، والمسؤولية على الأهالي أصبحت اكبر ، والثقافة السيئة أسبحت تنتشر بسكل كبير .

وأردف : الشباب بقت تتاجر في المحتوى عشان تكبر ، ولازم كمسؤولين نجدد تعاملنا مع التكنولوجيا ، ويكون القانون مرن .