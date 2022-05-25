التجمع: الهوية الوطنية والثقافية أبرز الأولويات على مائدة الحوار.. فيديو

قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الهوية الوطنية والثقافية أبرز الأولويات التي يجب أن تكون على مائدة الحوار الوطني لكي تتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وأضاف سيد عبد العال، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن بداية الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس السيسي بمثابة نجاح في حد ذاته.

وتابع رئيس حزب التجمع، أنه يجب ان بشارك الراي العام المصري بأستثناء من تلوثت ايديهم بالدماء



وأشار سيد عبد العال إلى أنه خرجنا من ثورة 30 يونيو ولدينا حلم ببناء الدولة المدنية الحديثة



