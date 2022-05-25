مساعد نائب رئيس العمليات الدولية بدبي لصدى البلد: للمصريين فرص واعدة للاستثمار

أكدت حور الخاجة مساعد نائب الرئيس للعمليات الدولية دائرة الاقتصاد والسياحة ، أن دبي تزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين المصريين مع كافة التسهيلات الممكنة.

وفي رد على سؤال طرحه موقع صدى البلد خلال مشاركتها باللقاء الذي عقدته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت حول التعريف بقطاع السياحة والسفر في إمارة دبي ، حول الفرص الاستثمارية للمصريين بالإمارات، لافتة إلى أن الاستثمار أمام المسثمرين المصريين متاحا في مجالات هدة أبرزها إنشاء الفنادق وإقامة المطاعم وغيرها، وذلك في ضوء ما تتمتع به دبي ببيئة استثمارية اجتمعت لها كل عناصر الاستقرار والاستدامة.

وأكدت " مساعد نائب الرئيس للعمليات الدولية دائرة الاقتصاد والسياحة "، أن دبي تعد وجهة استثمارية بامتياز بتصدرها قائمة المدن الجاذبة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر ، لافتة إلى أن الإمارة نجحت في جذب أكثر من 418 مشروعاً استثمارياً جديداً لتضع دبي في المركز الأول عالمياً في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة.