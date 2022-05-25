فرويز: التربية أصبحت مقتصرة على الجانب المادي ولابد من تعليم الأطفال الأخلاقيات

قال الدكتور جمال فرويز ، أستاذ الطب النفسي ، إن مواقع السوشيال ميديا تضاف للخبرات الحياتية للأطفال ، والتربية أصبحت منحصرة على الجوانب المادية فقط .

وأضاف الدكتور جمال فرويز ، خلال مكالمة عبر الفيديو لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية "سي بي سي " ، أن التواصل مع الطفل منذ الصغر ، وتعليمه القيم الأخلاقية والسلوكية ، وسقف الحرام والحلال ، مردفا : " الكلام ده مش موجود والأطفال بقت تشوف حجات معادية للأخلاق وثقافة غريبة " .

وتابع " فرويز " : لا يمكن منع الطفل من مشاهدة تلك المواقع ولكن المفروض متابعة الطفل ، والتحدث معه بشكل مستمر ، وتصحيح المفاهيم أول بأول .

ومن جانبه ، قال الدكتور جمال مختار ، خبير أمن المعلومات ، إن الفيديوهات الخادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت كارثة ، متابعا : " الولد قبل مبيتعلم القراءة والكتابة بقا بيلعب ألعاب مع دول معادية " .