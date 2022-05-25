أحمد كمال: الراحل سمير صبري كان مقبلا على الحياة ومتنوع المواهب| فيديو

قال الفنان أحمد كمال ، إن الفنان الراحل سمير صبري تميز بأنه متنوع جدا ، ومحب للحياة ، وللفنون بأكملها ، متابعا :" مقبل على الحياة ومحب للناس " .

وأضاف الفنان أحمد كمال ، خلال حواره لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " : الراحل سمير صبري كان فنان متميز جدا وحضر أجيال كثيرة من الفنانين ، ولديه أًصرار كبير للفن .

وأردف : مشاركتي في الأعمال الفنية تأتي من منطلق احساسي بالمسؤولية أني لازم أقدم شيء جيد ، وهو سبب تحركي ، وأنا من زمان بتاع مسرح ، واللي بيحبوا المسرح عندهم رضا وقناعة .

وأردف : يظل المسرح بالنسبة لي له ثقله وذكرياته ، وحضوره جوانا وثقافته ، والقسم اللي اتعلمناها من صناع المسرح .