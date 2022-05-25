عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد كمال: الراحل سمير صبري كان مقبلا على الحياة ومتنوع المواهب| فيديو

الفنان القدير أحمد
الفنان القدير أحمد كمال

قال الفنان أحمد كمال ، إن الفنان الراحل سمير صبري تميز بأنه متنوع جدا ، ومحب للحياة ، وللفنون بأكملها  ، متابعا :" مقبل على الحياة ومحب للناس " .

وأضاف الفنان أحمد كمال ، خلال حواره لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " : الراحل سمير صبري كان فنان متميز جدا وحضر أجيال كثيرة من الفنانين ، ولديه أًصرار كبير للفن .

وأردف : مشاركتي في الأعمال الفنية تأتي من منطلق احساسي بالمسؤولية أني لازم أقدم شيء جيد ، وهو سبب تحركي ، وأنا من زمان بتاع مسرح ، واللي بيحبوا المسرح عندهم رضا وقناعة .

وأردف : يظل المسرح بالنسبة لي له ثقله وذكرياته ، وحضوره جوانا وثقافته ، والقسم اللي اتعلمناها من صناع المسرح . 

الفنان احمد كمال سمير صبري توك شو الراحل سمير صبري برنامج من مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

السائق هدد الركاب بسبب الأجرة..عم ضحية ميكروباص المنيا يكشف الكواليس

ترشيحاتنا

عمر مرموش: شوقي غريب ظلمني.. وإيهاب جلال مدرب كبير| فيديو

21 قتيلاً.. ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في مدرسة تكساس

تحت سفح الأهرامات.. وصلة رقص لـ نجيب ساويرس في حفل زفاف ابنه|شاهد

عدلي القيعي: الأهلي كان زمانه بينافس على اللقب الأفريقي الـ15 لولا الظلم

من حارس شخصي لوزير الطوارئ.. من هو ألكسندر كورينكوف اليد اليمنى لبوتين؟

كيفية أداء صلاة الاستخارة للمقبلين على الزواج وأفضل وقت لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر هجوم السوشيال ميديا على شيريهان خفاجة

عندما تألقت فاتن حمامة وتحية كاريوكا في مهرجان كان السينمائي .. نوستالجيا

حالة نادرة.. أمريكي مولود بلا فكين ينتصر على التنمر ويتزوج.. شاهد

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

فيديو

أهان نساء مصر.. هجوم عنيف ضد عمرو واكد ومطالبات بمعاقبته

مازال زوجها.. أزمة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب تكشف المستور

الملاك البريء.. تفاصيل حادث الطفلة حنين الرازقي ضحية بلطجي بورسعيد ..فيديوجراف

على الزوجة إعانة زوجها للزواج بأخرى.. ماذا قال أحمد كريمة عن التعدد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

اﻟﻤﺰﻳﺪ