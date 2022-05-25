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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توفيق السيد: الحكام المصريون على أعلى مستوى.. والأخطاء واردة |فيديو

صدى البلد

أثنى توفيق السيد، رئيس لجنة حكام منطقة القاهرة السابق على أداء الحكام المصريين هذا الموسم ، رغم الانتقادات الموجهة لهم من مسئولي مختلف الأندية. 
 وقال السيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN": "الحكام المصريين على أعلى مستوى، سواءً في الدوري الممتاز أو الدرجات الأدنى، والأخطاء التحكيمية واردة في جميع البطولات الأوروبية، وهي جزء لا يتجزأ من كرة القدم ، كما أن اختيار حكماً مصرياً واحداً في كأس العالم 2022 أمر غير مبرر، فهناك العديد من الكوادر الجيدة مثل محمود البنا و محمد عادل وغيرهم ، لكن لديّ كل الثقة في محمود أبو الرجال ، وسيقدم بطولة مميزة في قطر ".

 

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الدوري محمد فاروق كرة القدم الدوري الممتاز كأس العالم محمد عادل

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