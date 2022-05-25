عمر مرموش: شوقي غريب ظلمني.. وإيهاب جلال مدرب كبير| فيديو

أكد عمر مرموش، لاعب نادي فولفوسبورج الألماني، أن شوقي غريب ظلمه بسبب حرمانه من المشاركة في الأولمبياد، مشيراً إلى أن إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، يعد مدرب كبير.

وقال مرموش عبر قناة المحور: “شوقي غريب أكثر مدرب ظلمني في مسيرتي حتى الان، لأنه حرمني من المشاركة مع منتخب مصر في الأولمبياد”.



وتابع: “كنت أتابع المباريات وأنا حزين لأنني لم أستطع خدمة منتخب بلادي بقرار الجهاز الفني، لا أشكك فيما قدمه بقية اللاعبين، لقد بذلوا قصارى جهدهم ولكن أي لاعب يتمنى الدفاع عن ألوان منتخب بلاده”.



وأضاف:"الحمد لله على كل شيء، كان التعويض بانضمامي لمنتخب مصر وتألقي في الدوري الألماني، وفي النهاية لكل مدرب وجهة نظر في اختياراته".



وعن إيهاب جلال المدرب الجديد لمنتخب مصر قال: “مدرب كبير في الدوري المصري وله العديد من التجارب، نسعى لتقديم بداية قوية في تصفيات أمم أفريقيا، بالفوز على غينيا وإثيوبيا لصدارة المجموعة مبكرا”.



واختتم: "أسلوب لعب إيهاب جلال سيفيدني كثيرا، لأنني أحب التمرير والتحرك وليس اللعب على الكرات الطولية، أعتقد أن جلال لن يعاني في نقل أفكاره للاعبي منتخب مصر لأنهم يملكون القدرات اللازمة على تنفيذ أسلوبه".