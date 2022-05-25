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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسام الجندي يعلن انفصاله عن زوجته

صدى البلد

أعلن الفنان حسام الجندي عن انفصاله عن زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

 

وكتب: قدر الله وما شاء فعل إلى من  يهمه الأمر ، تم انفصالى من (منال حمرونى) وتمنياتى لها بالتوفيق.

 

وشارك الفنان حسام الجندي، مؤخرًا في مسلسل «إسود فاتح» بطولة هيفاء وهبي، صبري فواز، ونانسي صلاح الدين.

 

حسام الجندي واحد من النجوم التي ظهرت منذ فترة على الساحة الفنية وشارك في الكثير من الأعمال حتى وإن كانت ليست في أدوار الطفولة لكنها أدوار رئيسية ومؤثرة بالعمل، البداية كانت في فيلم صعيد رايح جاي، الذي عرض عام 2001م وكانت بداية غير مشهورة إطلاقا، لكن لم ييأسواستمر في تقديم الأفلام والمسلسلات التلفزيونية حتى بدأ التعرف عليه منها الخبيئة وفارس الرومانسية وبنت من شبرا وأحلام هند الخشاب .

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عام 2005 ظهر في عدد كبير من الأعمال بنفس العام هم رياح الغد والمنادي وليلة سقوط بغداد، ورغم كل تلك الأعمال في عام واحد لكنه لم يستطيع الصعود للظهور الأول واستمر في تقديم الأعمال التلفزيونية البعيدة عن البطولة منها مسلسل العزبة و 30 شارع مصطفة حسين وعلى باب مصر، والشيطان لا يعرف الحب .

 

منذ عام 2007 وبدأ أختيار أدوار بعناية أكثر مثلما نال دور كريم في صرخة أنثى، وهيثم في راجل وست ستات، ودور رامي فريد السيوفي في رمانة الميزان، بدأ الطلب عليه لمشاركته الأدوار الثانوية عام 2009م، ليظهر في مجموعة أعمال متتالية .

 

حسام الجندي مسلسل أسود فاتح صعيد رايح جاي اخبار فن

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