عدلي القيعي: الأهلي مظلوم تحكيميا.. وقانون الكرة لا يعرف الاحتواء وروح البروتوكول

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أن الأهلي مظلوم تحكيمياً مشيراً إلى أن الكرة لا تعرف الإحتواء ولا روح البروتوكول.

وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر حواره مع الإعلامي أحمد شوبير على أون تايم سبورت: “مش معنى أنا وحش فنياً مخدش حقي، بيبقى للأهلي ضربة جزاء يكسب بيها ولم تحتسب، فأعطي لي حقي فقط”.

وتابع: “لما الأخطاء تتكرر من حقي أشك، عشان انا باخد بطولات، بيقولوا كفايا على الأهلي كدا”.

قانون كرة القدم لا يعرف الإحتواء

واضاف: "قانون كرة القدم لا يعرف مصطلحات مثل الاحتواء وروح البروتوكول، وما حدث في مباراة الأهلي والبنك الأهلي غير مسبوق، حيث تحامُل بعض الحكام وراء خسارة الأهلي للكثير من النقاط”.

واختتم :"قانون كرة القدم لا يعرف مصطلحات مثل الاحتواء وروح البروتوكول، وما حدث فى مباراة الأهلي والبنك الأهلي غير مسبوق وخطأ فى تطبيق القانون".