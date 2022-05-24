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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تابع للتحالف الدولي ضد داعش..

مصر تشارك في اجتماع بالكويت لمنع تدفق الإرهابيين الأجانب عبر الحدود

اجتماع مجموعة العمل
اجتماع مجموعة العمل المعنية بمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين

شاركت مصر في اجتماع مجموعة العمل المعنية بمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب التابعة للتحالف الدولي ضد داعش، والذي عقد بالكويت اليوم الثلاثاء.

وشارك في الاجتماع الوزير المفوض محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية، حيث أوضح أن الاجتماع تناول التحديات الخاصة بالتعامل مع أيديولوجيات الجماعات الإرهابية، والأوضاع الإنسانية في معسكرات الاحتجاز في شمال شرق سوريا، والتحديات المتعلقة بالتحقيقات في الجرائم التي ارتكبتها عناصر داعش والملاحقة القضائية لهم، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الدولي للحد من حركة المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود.  

وأكد الوزير المفوض محمد فؤاد في بيان مصر خلال الاجتماع على التهديد الذي تمثله حركة المقاتلين الإرهابيين الأجانب على السلم والأمن الدوليين، ونوه بضرورة احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بإلزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالامتناع عن توفير أي دعم مادي أو لوجيستي للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، بجانب عدم تيسير انتقالهم عبر الحدود إلى مناطق النزاعات.  

مصر الكويت التعاون الدولي الجماعات الارهابية وزارة الخارجية سوريا إرهابيين مكافحة الارهاب

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