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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قنصل مصر بـ لوس أنجلوس يستضيف البطلة والناشطة المصرية مارينا نخلة

قنصل مصر بلوس آنجلوس
قنصل مصر بلوس آنجلوس يستضيف البطلة مارينا نخلة

استضاف أحمد شاهين، القنصل العام المصري في لوس أنجلوس، مارينا نخلة، البطلة المصرية والناشطة في الدفاع عن حقوق متحدي الإعاقة في الولايات المتحدة الامريكية، حيث أكد القنصل العام المصري على أن مارينا تعد نموذجاً ملهماً للجالية والشباب المصري في تحدي الصعاب وتحقيق أماله وطموحاته.

وعبرت مارينا عن اعتزازها الكبير بانتمائها لمصر وتقديرها لما تتلقاه من دعم معنوي وتشجيع بالغ، معبرةً عن تطلعها إلى أن يكون لها دور نشط في المجتمع المصري وتقديم كافة الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم من خلال تسليط الضوء على تجربتها وما مرت به من تحديات وسبل مواجهتها. وأشارت إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الأسرة في حياة الشخص ذي الإعاقة وتأهيله نفسياً، مشيدةً بالجهود العظيمة التي بذلتها أسرتها منذ ولادتها وغرس روح العزيمة والمثابرة لتحقيق كافة أهدافها.
 وتعد مارينا نخلة من النماذج المصرية المشرفة والشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي، حيث نجحت في تجاوز التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها نتيجة ولادتها بدون العظام الأساسية للساقين وغطاء الركبتين، مما اضطرها إلى اجراء عملية جراحية لبتر ساقيها واستبدالهما بأطراف صناعية حين بلوغها ١٤ شهراً، حيث حصلت مارينا على شهادتين للماجستير في مجال الطب النفسي وتقوم حالياً بدراسة شهادة الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا سان دييجو، كما أنها تشغل مناصب متعددة في عدد من المنظمات والجمعيات المعنية بحقوق ذوي الإعاقة ورعاية الأشخاص مبتوري الأطراف.

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